الخميس ١٤ يوليو ٢٠٢٢
٠٩:٣٦ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو.. اندلاع حريق في بناية سكنية وسط بغداد

الخميس ١٤ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٦ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل العالم في بغداد، اليوم الخميس، باندلاع حريق في بناية سكنية بمنطقة بارك السعدون وسط العاصمة العراقية.

العالم-العراق

يتبع..

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

بالصور.. السيطرة على حريق هائل في سوق العسكري بالنجف الاشرف

اندلاع حريق داخل مطار المثنى وسط بغداد

العراق.. حريق كبير في معمل للاسمدة الكيمياوية بالبصرة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

زاخاروفا: واشنطن تقدم معلومات استخباراتية لأوكرانيا لقصف دونباس

بالفيديو.. اندلاع حريق في بناية سكنية وسط بغداد

شاهد.. مقتل المعارض مانع اليامي وشبهات تورط السعودية

شاهد بالفيديو.. زيارة بايدن ومحاولة اغراق الدول العربية في مستنقع التطبيع

باحث سياسي لقناة العالم: شاهد.. هذا ما تريده ايران من دول المنطقة

شاهد.. لهذا السبب سيغادر بايدن المنطقة صفر اليدين