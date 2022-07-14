زاخاروفا: واشنطن تقدم معلومات استخباراتية لأوكرانيا لقصف دونباس

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وقالت زاخاروفا خلال إحاطة إعلامية: "استخدمت التشكيلات المسلحة الأوكرانية على نطاق واسع قاذفات الصواريخ المتعددة "هيمارس"، التي وردت من الولايات المتحدة وفعلت ذلك بمساعدة مباشرة من الجانب الأمريكي، الذي لم يوفر المعلومات الاستخباراتية الضرورية فحسب، بل قام أيضًا بإعارة مدربين سرًا ساعدوا ممثلي نظام كييف في العمل على الاستهداف بشكل صحيح".

وقد حصلت القوات الأوكرانية من الولايات المتحدة على 8 راجمات صواريخ "هيمارس"، حسب مصادر إعلامية. وتم تدمير اثنتين منها، على الأقل، بنيران القوات الروسية، حسب وزارة الدفاع الروسية.

وتسلم الولايات المتحدة صواريخ "هيمارس" وغيرها من الأسلحة إلى نظام الحكم الأوكراني حتى تتمكن قواته من مواصلة أعمالها العدوانية ضد جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية وكذلك ضد مناطق الجنوب الأوكراني التي تحررت أخيرا من التبعية لنظام الحكم في كييف بمساعدة القوات الروسية.