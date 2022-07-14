شاهد.. مقتل المعارض مانع اليامي وشبهات تورط السعودية

العالم – خاص بالعالم

مانع اليامي وجد مقتولا في شقته في العاصمة اللبنانية بيروت والسلطات الامنية اللبنانية قالت ان القضية تتعلق بخلاف شخصي مع شقيقيه.

وتركزت تعليقات النشطاء على مواقع التواصل على السوابق الكثيرة للسعودية واخرهم الصحفي جمال خاشقجي.

وعلق احمد الصراف في هذا السياق: "بن سلمان يتربص بكل من يعارضه وينهال عليهم بالمناشير والسكاكين ليقطعهم غدرا بادواته ورجال نخابراته وكان اخر الشهداء المجاهد مانع آل مهذل اليامي وتم اخفاء الجريمة من قبل المخابرات".

اما حساب اسلام منصور فكتب معلقا: "سوابق محمد بن سلمان قاتل جمال خاشقجي تؤكد وقوفه وراء جيمة قتل المعارض العودي مانع آل مهذل اليامي ولازم تحقيق دولي لان اجهزة الامن في لبنان مخترقة وضعيفة كحال مصر واخفاء امال ماهر شاهد".

واخيرا غرد حساب نور العاشقين: "دماء الشهداء كمانع آل مهذل اليامي تم اغتياله طعنا بالسكاكين لانه من ابطال المقاومة الاسلامية الرافضة لاجراك بن سلمان وتم اخفاء مثل هذه الجرائم بزيارة العار للجزار".

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...