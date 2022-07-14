زيارة بايدن تخدم التطبيع مع الكيان الاسرائيلي

العالم - لبنان

وجاء في نص البيان الذي نشر اليوم الخميس:

شبابنا وطلابنا أبناء شعبنا العربي الأبي.. نحييكم ونشد على أيايدكم، وننادي فيكم روح الثورة والغضب والرفض للعدوان الصهيوأميركي السافر على مقدراتنا ومواردنا، هذا الرفض النابع من وعي وثبات الرؤية والموقف تجاه ما تتعرض له منطقتنا العربية من محاولات دمج الكيان الصهيوني المؤقت الرابض على أرض فلسطين التاريخية، كجسم طبيعي في المنطقة عبر بوابة التطبيع الذي تلهث خلفه بعض الأنظمة الرجعية للحفاظ على عروشها الزائلة حتماً.

وأضاف البيان، شبابنا وطلابنا.. في ميادين النضال وساحاته، تأتي زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن للمنطقة، كجزء لا يتجزأ من الرؤية الاستعمارية الارهابية العدوانية، المعادية لشعوب منطقتنا ولقوى المقاومة، وتنكّر صريح وواضح لحقوق الشعب الفلسطيني المظلوم، وفي إطار استعادة هيبة الكيان الصهيوني السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية، التي كسرتها مقاومتنا في فلسطين ولبنان، إضافة إلى استلاب ثروات شعوبنا في عالمنا العربي عموماً والخليج على وجه الخصوص.

ودعا البيان الى فضح أهداف الزيارة الاستعمارية الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، ومواجهة محاولات المنظومة الاستعمارية دمج الكيان الصهيوني المؤقت في منطقتنا.

كما حثّ شبابنا العربي في الجامعات والمعاهد وميادين النضال المختلفة على اتخاذ موقف شجاع ورافض لنهج التطبيع والسياسات الأميركية الداعمة للكيان الصهيوني المؤقت.

ودعا شبابنا العربي المقاوم للتصدي لتداعيات ومخرجات هذه الزيارة الخطيرة بما يحفظ أمانة الشهداء والمضحين ويصون حقوق شعوبنا ومصالحهم.

وأكد البيان حقوق شعبنا العربي في فلسطين ولبنان وسوريا، في مقاومة المشروع الصهيوني لاستعادة الأراضي العربية المحتلة في لبنان وسوريا وكامل التراب الوطني الفلسطيني"، داعيًا "الشباب الأحرار المناهضين لسياسة الاستكبار والهيمنة الأميركية إلى التضامن مع قضايا عالمنا العربي لاسقاط مشاريع الهيمنة الصهيوأميركية في منطقتنا.

ختامًا، أكد بيان الأطر والاتحادات والمنظمات الشبابية والطلابية العربية على أننا في خندق المقاومة الشاملة لمواجهة هذا الاستعمار والإرهاب الصهيوأميركي وحلفائهم، والتصدي لسياسات التطبيع والتعايش مع هذا الكيان المجرم.

المنظمات الموقعة على البيان:

1. اتحاد الشباب التقدمي الفلسطيني

2. جبهة العمل الطلابي التقدمية - فلسطين

3. منظمة الشبيبة الفلسطينية - فلسطين

4. التعبئة التربوية في حزب الله - لبنان

5. اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني "أشد"

6. كتلة الوحدة الطلابية - فلسطين

7. هيئة دعم المقاومة - السودان

8. شباب التيار الشعبي- تونس

9. قطاع الشباب في حركة حماس - فلسطين

10. الحزب العربي الديمقراطي الناصري – مصر

11. منظمة الشبيبة التقدمية الفلسطينية "جبهة شعبية -ق.ع- "

12. الحشد الإعلامي - العراق

13. أمانة الشباب بحزب الرفاه - موريتانيا

14. عمدة التربية والشباب في الحزب السوري القومي الاجتماعي

15. الرابطة الإسلامية - الاطار الطلابي لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين

16. مكتب الشباب والطلاب المركزي في الحزب العربي الديمقراطي - لبنان

17. ملتقى الشباب القومي العربي في الجزائر

18. رابطة بيت المقدس لطلبة فلسطين، الاطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في لبنان.

19. ائتلاف شباب ثورة ١٤ شباط/فبراير - البحرين

20. منظمة البيت العربي - المغرب