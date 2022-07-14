ايران والعراق يوقعان قريبا مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الحج

العالم-ايران

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة العراقية الشيخ سامي المسعودي، أمس الاربعاء في مكة المكرمة، ممثل الولي الفقيه ورئيس بعثة الحج الايرانية عبدالفتاح نواب.

وتبادل الجانبان في هذا الاجتماع الآراء حول عملية إيفاد وحضور الحجاج الإيرانيين والعراقيين في موسم حج هذا العام، ودعيا إلى تشكيل مجموعات عمل مشتركة لبحث رحلات الحج والعمرة في المستقبل.

وفي هذا الاجتماع، اعتبر الجانبان تعاون وتبادل الآراء بين المسؤولين والخبراء فيما يتعلق بقضايا الحج الاقتصادية والإدارية والثقافية امرا مفيدا ومؤثرا في تقديم خدمات أفضل للحجاج.

واشار حجة الإسلام علي خياط نائب رئيس بعثة قائد الثورة الاسلامية للشؤون الدولية، إلى مضامين مذكرة التفاهم بشأن التعاون بين وفدي إيران والعراق، وأعلن الجانب العراقي أنه نظرا لاستكمال الخطوات والحصول على الموافقات اللازمة، سيتم توقيع مذكرة التفاهم هذه بعد موسم الحج.

وأضاف حجة الاسلام خياط: إن مذكرة التفاهم هذه توفر أساساً جيداً للتعاون بين بعثتي البلدين بأبعاد مختلفة، ونحن مهتمون بالتوقيع على مذكرة التفاهم هذه في أسرع وقت ممكن وتحديد التعاون في مجال الحج.

المصدر: ارنا