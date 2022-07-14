الدفاع الروسية تعلن تدمير فصيلة من مدافع M777 أمريكية الصنع في أوكرانيا

العالم-روسيا

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في إفادة صحفية اليوم الخميس، إنه في إطار مكافحة البطاريات، تم تدمير بطارية من راجمات الصواريخ في منطقة سلافيانسك، وفصيلة منها في منطقة أخرى في أراضي دونيتسك، بالإضافة إلى فصيلة من مدافع هاوتزر M-777 أمريكية الصنع في مواقع إطلاق النار في خاركوف.

وأضاف كوناشينكوف أنه بعد ظهر أمس الأربعاء، دمرت صواريخ عالية الدقة من طراز "كاليبر" أطلقت من البحر، راجمات صواريخ تابعة للواء المدفعية 45 كانت مخبأة في حظائر طائرات على أرض مصنع في زابوروجيه.

كما دمرت القوات الجوية الروسية خلال يوم بأسلحة عالية الدقة أربعة مراكز قيادة، وثلاثة مستودعات ذخيرة، ومستودع وقود للمعدات العسكرية، وكذلك قوات ومعدات عسكرية في 21 منطقة.

وضرب الطيران والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية 19 موقع قيادة، ووحدات مدفعية في مواقع إطلاق النار، وقوات ومعدات عسكرية أوكرانية في 232 منطقة.

وأسقطت مقاتلات روسية خلال معارك جوية طائرة أوكرانية من طراز Su-24 وأخرى من طراز MiG-29 في سماء دونيتسك.

ودمرت الدفاعات الجوية الروسية 12 طائرة بدون طيار أوكرانية، كما اعترضت صاروخين باليستيين من طراز Tochka-U وست قذائف من راجمات لبصواريخ "أوراغان".