عودة أولى قوافل الحجاج الإيرانيين إلى البلاد عبر مطار الإمام الخميني

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وقال سعيد جلندري المدير العام لمطار الإمام الخميني:"من المقرر أن تهبط خمسون رحلة من أصل مئة وخمس وستين رحلة قادمة إلى إيران في مطار الإمام الخميني قدس سره ؛ نحاول تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستقبال الحجاج بسرعة اکبر".



تنسيق بين مسؤولي هيئة الطيران المدني الإيرانية ووزارة الحج في السعودية، أمن عودة الحجاج الايرانيين من مطاري جدة والمدينة المنورة الى ارض الوطن حيث كانت المطارات هنا على أهبة الأستعداد لاستقبالهم.



وقال حاج ايراني:"اشكر الله ..كان كل شيء ميسرا هذا العام كما اتوجه بالشكر إلى المسؤولين الإيرانيين الذين استطاعوا أن يؤمنوا كل ما يحتاجه الحجاج خلال فترة أداء المناسك".



وأكد حاج ايراني:"إن الحج فرصة فريدة للوحدة والتعاطف بين المسلمين وبناء حضارة اسلامية في ظلال الكعبة المشرفة".



سبعة عشر يوما سيعود خلالها اكثر من تسعة وثلاثين ألف حاج ايراني أدوا مناسك الحج هذا العام إلى ثمانية عشر مطارا في كل ارجاء الجمهورية الإسلامية.



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