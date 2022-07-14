ردود الأفعال حول زيارة بايدن إلى المنطقة

العالم - مراسلون

وفي حوار مباشر مع قناة العالم لفت مراسلنا الى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث في عدة أمور وتحدث في الأمر الأول في أن أهم أمر هو ان يمنع الجمهورية الاسلامية من امتلاك السلاح النووي مع العلم من تأكيد الجمهورية الاسلامية عدة مرة وعلى لسان قائد الثورة الاسلامية بأن إيران لا تنوي امتلاك السلاح النووي ويعتبر ذلك جزءا من البروباغندا التي خرج بها الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأضاف مراسلنا أن البيان يقول انه سيتم تزويد الكيان الاسرائيلي بأسلحة ليضمن تفوقه العسكري في المنطقة ما يعني ان اتفاقية ابراهام التي يريد جو بايدن استكمالها من خلال استكمال عدد آخر من الدول التي طبعت مع الاحتلال فالهدف ليس تطبيعي هو جعل كيان الاحتلال هو من يسيطر حتى مع الدول التي سيطبع معها فالهدف هو أن يجعل الكيان الاسرائيلي متفوقا ليس فقط أمام الجمهورية الاسلامية الايرانية بل أمام الحلفاء المفترضين من الامارات والسعودية والبحرين والمغراب وغيرهم فهم من سيكونوا في الدرك الأسفل من التفوق الاسرائيلي.

وكان قد وصل الرئيس الأمريكي"جو بايدن" الى كيان الاحتلال الاسرائيلي، المحطة الأولى في جولة له بالشرق الأوسط منذ توليه الرئاسة.

وحطت طائرة الرئاسة الأميركية في مطار بن غوريون قرب تل أبيب حيث كان في انتظاره رئيس كيان الاحتلال الإسرائيلي "إسحق هرتسوغ" ورئيس الوزراء "يائير لبيد".

وقال الرئيس الأميريكي جو بايدن في تصريح صحفي عند وصوله الاراضي المحتلة: "علاقاتنا مع "اسرائيل" اقوى واعمق مما كانت عليه في السابق، وسنعمل على تعزيز منظومتها الدفاعية بما في ذلك القبة الحديدية وسنناقش دعمنا المستمر لحل الدولتين نريد السلام ولا نريد لاخطاء الماضي ان تتكرر، سنستمر بعملنا المشترك لمكافحة سموم المعادات السامية".

وسيزور بايدن ايضا الضفة الغربية وينتقل بعدها الى السعودية يوم الجمعة حيث من المقرر أن يجتمع مع قادة مجلس التعاول لدول الخليج الفارسي إضافة إلى قادة العراق ومصر والاردن.

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