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ما يسمى إعلان القدس بين الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي: واشنطن ملتزمة ببناء هيكل إقليمي لتعميق علاقات "إسرائيل" مع شركائها

الخميس ١٤ يوليو ٢٠٢٢ - ١١:١٩ بتوقيت غرينتش

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