هذه أبرز القضايا التي طرحها بايدن ولبيد بلقائهما الصحفي اليوم

العالم - مراسلون

وفي حوار مباشر مع قناة العالم لفت مراسلنا الى أن مجيء بايدن الى الاراضي المحتلة ولقائه مع كافة المسؤولين لتأكيد هذا التفوق العسكري الاسرائيلي وحتى التكنولوجي وتبادل الصفقات مع بعض الدول المطبعة والمنطقة.

ولفت مراسلنا الى أن هذا المؤتمر الذي انتهى كان بقمة يشارك فيها الامارات ومسؤولين من الهند مع رئيس وزراء كيان الاحتلال بحضور الرئيس الأمريكي كان مركزا على ما يوصف بضمان التفوق العسكري والأمني والاستخباراتي والاستراتيجي لكيان الاحتلال الاسرائيلي، وان الوثيقة التي تم التوقيع عليعل وصفت من قبل عدد كبير من المسؤولين الاسرائيليين والمراقبين العسكريين والسياسيين بأنها وثيقة تاريخية تضمنت 4 صفحات وكان أهم ما جاء فيها التزام امريكي بأمن كيان الاحتلال الاسرائيلي وازدهار ها والعلاقات بين البلدين، وردع إيران.

وكان قد وصل الرئيس الأمريكي"جو بايدن" الى كيان الاحتلال الاسرائيلي، المحطة الأولى في جولة له بالشرق الأوسط منذ توليه الرئاسة.

وحطت طائرة الرئاسة الأميركية في مطار بن غوريون قرب تل أبيب حيث كان في انتظاره رئيس كيان الاحتلال الإسرائيلي"إسحق هرتسوغ" ورئيس الوزراء "يائير لبيد".

وقال الرئيس الأميريكي جو بايدن في تصريح صحفي عند وصوله الاراضي المحتلة: "علاقاتنا مع "اسرائيل" اقوى واعمق مما كانت عليه في السابق، وسنعمل على تعزيز منظومتها الدفاعية بما في ذلك القبة الحديدية وسنناقش دعمنا المستمر لحل الدولتين نريد السلام ولا نريد لاخطاء الماضي ان تتكرر، سنستمر بعملنا المشترك لمكافحة سموم المعادات السامية".

وسيزور بايدن ايضا الضفة الغربية وينتقل بعدها الى السعودية يوم الجمعة حيث من المقرر أن يجتمع مع قادة مجلس التعاول لدول الخليج الفارسي إضافة إلى قادة العراق ومصر والاردن.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...