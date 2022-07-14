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ما يسمى إعلان القدس بين الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي يقول إن واشنطن ملتزمة بمواجهة أنشطة إيران المباشرة أو عبر حركات المقاومة

الخميس ١٤ يوليو ٢٠٢٢ - ١١:٢٣ بتوقيت غرينتش

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