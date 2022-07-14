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هنية: محاولات واشنطن في إعادة هندسة المنطقة على أساس دمج الكيان المحتل فيها وتوفير الأمن له عبر التحالفات مع حكومات عربية ستبوء بالفشل

الخميس ١٤ يوليو ٢٠٢٢ - ١١:٢٧ بتوقيت غرينتش

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