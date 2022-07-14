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افغانستان
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الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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هنية: خيارنا هو الاستمرار في المقاومة الشاملة حتى يندحر المحتل ويعود الشعب الفلسطيني إلى وطنه والقدس المباركة
هنية: شعبنا الفلسطيني لن يقع مجددا في حبائل الوهم وسراب المفاوضات التي ضربت القضية في الصميم
هنية: ندعو لفتح حوار استراتيجي بين مكونات الأمة ودولها يفضي إلى بناء تحالف سياسي يحمي المنطقة من الهيمنة والتطبيع والسيطرة على الثروات
هنية: محاولات واشنطن في إعادة هندسة المنطقة على أساس دمج الكيان المحتل فيها وتوفير الأمن له عبر التحالفات مع حكومات عربية ستبوء بالفشل
ما يسمى إعلان القدس بين الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي: واشنطن تشدد على مواجهة حركات المقاومة في المنطقة
ما يسمى إعلان القدس بين الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي: واشنطن تعتبر أن أمن "الكيان الإسرائيلي" ضروري لمصالح الولايات المتحدة
ما يسمى إعلان القدس بين الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي يقول إن واشنطن ملتزمة بمواجهة أنشطة إيران المباشرة أو عبر حركات المقاومة
ما يسمى إعلان القدس بين الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي يقول إن واشنطن ملتزمة بمواجهة أنشطة إيران المباشرة أو عبر حركات المقاومة
ما يسمى إعلان القدس بين الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي: واشنطن ملتزمة بأمن "إسرائيل" والحفاظ على التفوق العسكري النوعي الإسرائيلي
ما يسمى إعلان القدس يؤكد ان الهيكل الإقليمي يهدف لدمج "الكيان الإسرائيلي" وتوسيع دائرة التسوية لتشمل دولا عربية وإسلامية أخرى
هنية: شعبنا الفلسطيني لن يقع مجددا في حبائل الوهم وسراب المفاوضات التي ضربت القضية في الصميم
الخميس ١٤ يوليو ٢٠٢٢ - ١١:٢٩ بتوقيت غرينتش
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