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مصادر للعالم: انهيار موقع بلدية الاحتلال الاسرائيلي في القدس بعد هجوم سيبراني

الخميس ١٤ يوليو ٢٠٢٢ - ١٢:٣٢ بتوقيت غرينتش

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