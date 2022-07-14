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السويد تحكم بالسجن المؤبد على حميد نوري

السويد تحكم بالسجن المؤبد على حميد نوري
الخميس ١٤ يوليو ٢٠٢٢ - ١٢:٥٨ بتوقيت غرينتش

أفادت وسائل إعلامية اليوم الخميس أن المحكمة السويدية حكمت على المواطن الإيراني حميد نوري بالسجن المؤبد.

العالم - إيران

حميد نوري، مواطن ايراني يبلغ من العمر 60 عاما، وضعت له العناصر المناوئة للثورة الاسلامية في ايران فخا واستدرجوه إلى السويد، وتم إلقاء القبض عليه في مطار ستوكهولم دون أي أدلة.

وكان نوري قد أكد في اتصال هاتفي قصير مع عائلته، أنه لا يزال رهن الحبس الانفرادي وأنه على الرغم من تفاقم مشاكله البصرية، الا انه لم يتمكن من الوصول إلى طبيب عيون.

كما اعترض نوري على تشديد القيود المفروضة عليه رغم وعد القاضي قائلا: "قال القاضي في جلسة المحكمة الأخيرة: رُفعت القيود عني ، لكن بعد انتهاء المحاكمة، انقطع الاتصال بأسرتي تقريبا. ومنذ 53 يوما تم توفير إمكانية إجراء مكالمات قصيرة لي فقط من خلال تطبيق ضوابط صارمة ووجود مترجم .

كما قدم حميد نوري خلال هذه المكالمة الهاتفية تفاصيل التعذيب الجسدي على يد الشرطة السويدية لأول مرة . وقال: ضربني ثلاثة من رجال الشرطة السويدية بشدة على رأسي وأذني، ما زالت أذني تعانيان بسببه من آلام ومشاكل، مضيفا أنا في الحبس الانفرادي منذ نحو عامين وثمانية أشهر، لكن لم تأت إلي اي منظمة حقوقية لتتابع حالتي.

الجدير ذكره أن حميد نوري اعتقل بشكل غير قانوني من قبل الشرطة السويدية منذ نوفمبر 2019 ، وتمت محاكمته بتهم باطلة من قبل زمرة المنافقين الإرهابية، وخلال هذه الفترة، بالإضافة إلى حبسه الانفرادي، لم يتمكن من الاتصال بأسرته لفترات طويلة.

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