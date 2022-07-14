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الصحة الإيرانية: 5234 إصابة و 8 وفيات جديدة بكورونا

الصحة الإيرانية: 5234 إصابة و 8 وفيات جديدة بكورونا
الخميس ١٤ يوليو ٢٠٢٢ - ٠١:٠٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن تسجيل5234 إصابة و 8 حالات وفاة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية.

العالم - إيران

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الإيرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الأربعاء ولغاية ظهر اليوم الخميس تم تسجيل 5234 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 7 ملايين و 265 ألفا و 251 إصابة مؤكدة.

وأوضحت أن من بين المصابين الجدد، تم إدخال 645 مصابا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وأضافت: أن 413 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة إلى تعافي 7 ملايين و 66 ألفا و 475 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

وأشار التقرير إلى تسجيل 8 حالات وفاة من المصابين بفيروس "كوفيد 19" خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات إلى 141 ألفا و 464 حالة وفاة.

وتلقى حتى الآن 64 مليونا و 697 ألفا و 187 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 58 مليونا و 56 ألفا و 675 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 28 مليونا و 198 ألفا و 10 اشخاص الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 150 مليونا و 951 ألفا و 872 جرعة.

وتم لغاية الآن إجراء 52 مليونا و 803 ألفا و 836 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19".

وبحسب التقرير توجد في الوقت الحاضر 4 مدن في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) و 14 مدينة في الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة)، و142 مدينة في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) و 288 مدينة في الحالة الزرقاء (قليلة الخطورة جدا).

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