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بيان بايدن لابيد يتعهد بالتفوق العسكري الإسرائيلي في المنطقة ومواجهة المقاومة ومنع ايران من "امتلاك سلاح نووي"

الخميس ١٤ يوليو ٢٠٢٢ - ٠١:٠٧ بتوقيت غرينتش

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