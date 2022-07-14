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الخطيب يعد بمتابعة قضية اللبنانيين الموقوفين في الإمارات

الخطيب يعد بمتابعة قضية اللبنانيين الموقوفين في الإمارات
الخميس ١٤ يوليو ٢٠٢٢ - ٠١:٣٤ بتوقيت غرينتش

أبدى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، تعاطفه مع قضية الموقوفين في الإمارات واعداً بالعمل على متابعتها مع الجهات المعنية

العالم -لبنان

اعلان الخطيب جاء خلال استقباله وفدا من أهالي اللبنانيين الموقوفين في الامارت في مقر المجلس، أطلعه على قضيتهم وظروف اعتقالهم ومعاناة ذويهم.

وأشار الوفد، إلى "أننا عرضنا مع الخطيب ظروف توقيفهم واعتقالهم ومحاكمتهم والظلم الذي تعرضوا له وطلبنا منه التدخل لإطلاق سراحهم بأسرع وقت، لدينا 7 شباب موقوفين في الإمارات ومحكومون بتهم مختلفة وهناك شابان تم توقيفهما مؤخراً هما حسين و محمد نحال، ووعدنا الخطيب بالتدخل بأسرع وقت لحل هذه المشكلة.

واوضح الوفد ان الموقوفين لديهم وضع صحي غير سليم ووضع الأهالي أيضا غير سليم، هناك من تم توقيفة سنة 2015 و2018 وأيضا تم التوقيف في الفترة الأخيرة بتهم ملفّقة وغير صحيحة، وبالتالي الموقفون مظلومون".

وناشد الوفد "الجميع ليتعاونوا مع لجنة أهالي الموقوفين لأنهم مظلومون، هم هاجروا وتغرّبوا في سبيل لقمة العيش والعيش بكرامة، وبعد أن ظلموا في بلدهم أيضا يظلمون في البلدان الأخرى التي هاجروا اليها، نحن نشكر الخطيب ونتمنى أن تثمر جهوده بأسرع وقت وليس لدينا أي شك بأن يكون تدخله سريعاً".

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