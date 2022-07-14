شاهد.. انشاء جسر تواصل رسمي بين الشعب اليمني والإيراني

العالم - خاص بالعالم

وأنشاء أبناء الجالية اليمنية في إيران على اختلاف مشاغلهم من طلاب ورجال أعمال وعاملين أو حتى من العالقين ومن مرضى وجرحى العدوان المتواصل على بلادهم منذ ثمانية أعوام، المنظمة بهدف توحيد طاقات اليمنيين المقيمين ولم شملهم وتعزيز مركزهم في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

ولإشهار المنظمة والتعريف بها أقامت الجالية اليمنية وبرعاية سفارة بلادهم في ايران حفلا في العاصمة طهران شاركت فيه شخصيات دبلوماسية، واعلامية إيرانية ويمنية، بالاضافة الى اتحاد الطلبة اليمنيين بمختلف محافظات الجمهورية الإسلامية.



وقال قنصل السفارة اليمنية في طهران عذران قفلة لمراسل قناة العالم: "بفضل الله اليوم نشهد اشهار منظمة الجالية اليمنية في ايران وذلك من اجل بلورة التعاون الشعبي بين الشعب في الجمهورية الاسلامية الايرانية وبين الشعب اليمني".

بدوره قال رئيس الرابطة المنظمة اليمنية في ايران والإعلامي الدكتور عبدالرحمن راجح: "الهدف من تشكيل الجالية اليمنية في ايران هو رعاية ودعم اليمنيين المقيمين في الجمهورية الاسلامية الايرانية".

واكد السفير اليمني ابراهيم الديلمي أن منظمة الجالية اليمنية ستمثل جسر تواصل بين الشعبين الايراني واليمني كما ستعمل المنظمة على توثيق علاقة اليمنيين بوطنهم.



وقال السفير اليمني في إيران ابراهيم الديلمي: " لتكوين وتعزيز العلاقة اليمنية على اوسع نطاق وبالتالي سوف نشهد في الفترة القادمة انفتاحا كبيرا وحركة واسعة من التنقل بين اليمن والجمهورية الاسلامية في ايران".

بدوره قال مساعد الأمين العام لجمعية الصحوة الإسلامية حسين اكبري: "انما منع اميركا من تحقيق اهدافها هو محور المقاومة، والمقاومة ليست حدث وصدفة بل لها واساس واصول نابعة من القران الكريم".



وأكد المشاركون من أبناء الجالية اليمنية في إيران أن منظمتهم ستسعى كذلك لتحقيق التكامل بين آليات الرعاية رسميا وشعبيا.

وأختتم الحفل بعروض يمنية تقليدية وعقد قران لعدد من العرسان اليمنيين.

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