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طهران: ندين الحكم الصادر ضد المواطن حميد نوري المعتقل بالسويد ونعتبره بيانا سياسيا يحمل اتهامات واهية ضد ايران ونظامها القضائي ونوري نفسه

الخميس ١٤ يوليو ٢٠٢٢ - ٠١:٥٣ بتوقيت غرينتش

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