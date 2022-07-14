آية الله قاسم: المطلوب من الجميع الوقوف بوجه انتخابات البحرين المزيفة

العالم- البحرين

وحذر الشيخ قاسم في بيان من مغبة المشاركة بالانتخابات المقرر إجراؤها أواخر هذا العام.

وقال ”إن إنجاز عملية الانتخاب حسب مخططه الرجعي الظالم لتحقيق الأهداف السلطوية المركزة للسياسة الانفرادية، والمضادة لمصلحة الشعب؛ لا يعني إلا نكسة جديدة للوطن، وتعميقا أشد لمأساة الشعب، وتثبيتا لدكتاتورية الحكم، وإطالة لأمد المحنة العامة التي يعاني منها أهل هذا البلد العزيز”.

ودعا الجميع إلى الوقوف بوجه “الانتخابات المزيفة المكذوبة على الشعب، الملتفة على حقوقه، والتبرؤ منها في حال إجرائها.

وأكد على ضرورة إجراء انتخابات صحيحة غير مزورة, ومع فشل إجراء مثل هذه الانتخابات فلابد من الرفض الصريح لأي انتخاب كاذب.