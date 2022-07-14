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الرئيس السوري يكرم العاملين في محطة ضخ ’تل حاصل’ بحلب

الرئيس السوري يكرم العاملين في محطة ضخ ’تل حاصل’ بحلب
الخميس ١٤ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٢:١٠ بتوقيت غرينتش

بتوجيه من الرئيس السوري بشار الأسد كرمت وزارة الموارد المائية العاملين في محطة ضخ (تل حاصل) من مهندسين وفنيين وعمال وكافأتهم على الجهود الاستثنائية التي بذلوها في العمل والتي ساهمت في إعادة تشغيل المحطة.

العالم - سوريا

وبين مدير المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي ربيع العلي في تصريح لـ "سانا" أن العاملين في المحطة عبروا عن امتنانهم وسعادتهم بهذا التكريم الذي يزيدهم إصرارا وعزيمة على مواصلة العطاء ورفع الأداء في العمل بالمحطة.

يشار إلى أن المحطة تؤمن ضخ كمية 4 أمتار مكعبة بالثانية من تل حاصل شرق حلب إلى منشأة السقوط الشلالي في منطقة حندرات على نهر قويق شمال حلب بطول 18 كم وتؤمن المياه للمدينة الصناعية في الشيخ نجار بكمية 1 م3 بالثانية وبالتالي تسهم في تحسين الواقع البيئي على مسار نهر قويق في مدينة حلب وإرواء مساحة 8500 هكتار من الأراضي الزراعية جنوب حلب وخاصة في المواسم الصيفية.

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