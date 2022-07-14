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الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي: قدرة ايران العسكرية واقتدارها عامل لتكريس الامن في المنطقة

الخميس ١٤ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٢:١٨ بتوقيت غرينتش

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