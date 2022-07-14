تعاون إيراني-بيلاروسي متكامل في القطاع الإقتصادي

العالم - إيران



وتناول اجتماع اليوم الخميس، مناقشة آخر مستجدات العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف للبلدين لا سيما آفاق وسبل تعزيز التعاون الإيراني-البيلاروسي المتكامل في القطاع الإقتصادي.

وأكد سافينيك على دور ومكانة إيران المتميزة في المنطقة، مصرحا أن إيران وبسبب موقعها الجيوسياسي المهم جدا تعد أحد الشركاء الرئيسيين لبيلاروسيا في المنطقة.

ونوه إلى علاقات التعاون الاقتصادي الثنائي قيد التطوير، لا سيما فيما يتعلق بالتجارة العابرة، وزيادة النشاط في الممر الاقتصادي بين الشمال والجنوب عبر الأراضي الإيرانية، فضلا عن الاقتصادات الصناعية والزراعية المتكاملة لإيران وبيلاروسيا، مؤكدا ضرورة دعم برلماني البلدين المشاريع الاقتصادية الحكومية ومشاريع القطاع الخاص بين البلدين.

إلى ذلك، أشار صفري إلى العلاقات الثنائية في مجال الزراعة، وعبور البضائع البيلاروسية عبر الموانئ الإيرانية، وخطوط السكك الحديدية والطرق البرية الإيرانية إلى دول أخرى، وتبادل التقنيات الجديدة، والإنتاج المشترك للعديد من المنتجات الصناعية والدوائية والطبية وما إلى ذلك، منوها إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عملية لتنمية التعاون الاقتصادي الثنائي.

كما أشار نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون الدبلوماسية الاقتصادية إلى عقد الإجتماع الخامس عشر للجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران وبيلاروسيا وشيكا، ووصف هذا الحدث بأنه نقطة تحول في التعاون بين البلدين، لا سيما في ظل الظروف الجديدة للمنطقة، ويعد عاملا مهما في رفع مستوى العلاقات الاقتصادية بين إيران وبيلاروسيا، لافتا إلى الأبعاد التطبيقية والتنفيذية التي يتضمنها هذا الإجتماع في إزالة العقبات الموجودة أمام النهوض بالعلاقات الإقتصادية بين البلدين.

وجاء اللقاء في إطار زيارة آندريه سافينيك والوفد المرافق إلى إيران التي تستغرق يومين وتهدف إلى إجراء لقاءات مع مسؤولين إيرانيين من السلطتين التشريعية والتنفيذية وتبادل الآراء حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية البيلاروسية- الإيرانية.