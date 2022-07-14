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الصحة العراقية تسجل رقما قياسيا جديدا بإصابات كورونا

الصحة العراقية تسجل رقما قياسيا جديدا بإصابات كورونا
الخميس ١٤ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٢ بتوقيت غرينتش

سجلت وزارة الصحة العراق، اليوم الخميس، حالتي وفاة و2981 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية في عموم البلاد.

العالم - العراق

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