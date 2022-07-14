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'الوفاء للمقاومة'تؤكد التزامها بالتوجه الوطني الذي حدّده السيد حسن نصرالله

'الوفاء للمقاومة'تؤكد التزامها بالتوجه الوطني الذي حدّده السيد حسن نصرالله
الخميس ١٤ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٢ بتوقيت غرينتش

أکدت كتلة "الوفاء للمقاومة"، في بيان، التزامها بقناعة وعزم بالتوجه الوطني الذي حدّده الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، ودعت السلطة والكتل النيابية لاتخاذ موقف مشرف حول موارد لبنان وسيادته.

العالم - لبنان

وجددت الكتلة دعوتها، إلى "تسريع الخطوات والأساليب المتاحة والضاغطة بحق لبنان في موارده من النفط والغاز، والتنبه إلى ضيق الوقت والحذر من خداع الأميركيين ومراوغتهم".

ولفتت الكتلة، الى "أننا نحمّل حكومة تصريف الأعمال عن التلكؤ في القيام بواجباتها"، داعيةً الى "العمل على إيجاد خرق جدّي في ملفّ النازحين السوريين عبر إعادة تقويم أعبائهم ومستوى قدرة لبنان على تحمّلها وحجم الدور الذي ينبغي أن تقوم به المؤسسات الدولية، ومباشرة إجراءات عمليّة تُنشّط حركة عودة النازحين الآمنة إلى بلدهم وتُفعّل العلاقات الأخويّة المطلوبة مع سوريا لمواجهة الأعباء المشتركة وتعزيز قدرة البلدين على التصدّي للعدوانيّة والحصار المفروض عليهما عمليّاً لضرب استقرارهما وتأخير نهوضهما بعد نجاحهما في التصدي للإرهاب التكفيري وإسقاط أهدافه السياسيّة".

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