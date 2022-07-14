الكاظمي: لا وجود لأي تحالفات دولية وأمنية خلال مؤتمر السعودية

العالم - العراق

وقال الكاظمي في تصريح صحفي :"المؤتمر للتنسيق فقط حول القضايا الاقتصادية والطاقة وتداعيات كورونا وتداعيات الحرب في اوكرانيا ولاوجود لاي تحالفات دولية امنية او غيرها".

وأضاف "هنالك جهات تحاول التشويش على مشاركة العراق بهذا مؤتمر ونعتقد ان فائدته كبيرة للعراق اقتصاديا" حسب تعبيره.

وكان مكتب رئيس الوزراء أعلن أمس الاربعاء مشاركة الكاظمي في قمة السعودية، وأفاد في بيان بأن الكاظمي "يشارك مطلع الأسبوع القادم، في القمّة التي تستضيفها السعودية، بمشاركة قادة دول مجلس التعاون، فضلاً عن قادة مصر، والأردن، والولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف البيان "سيناقش المؤتمر قضايا الطاقة، والأمن الغذائي، والتحديات البيئية، ويرسم خطوات التعاون، والشراكة، والتنسيق المشترك إزاء هذه القضايا المصيرية التي تعاني منها شعوب المنطقة جمعاء".