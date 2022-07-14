تزايد هجرة الصهاينة من الكيان المحتل

العالم - غياهب الكيان

مع تصاعد حدة الأزمات المعيشية والغلاء وانعدام الأمن والمخاطر والفساد والتفكك الذي يعيشه المجتمع الصهيوني، تتزايد حالات الهجرة من جانب العلالات الصهيونية الهاربة من جحيم العيش في فلسطين المحتلة عائدة من حيث اتت.

وتتعرض النساء في المجتمع الصهيوني للعنف المنزلي الذي يصل حد القتل والضرب والخطف على يد ازواجهن من دون ان ينجو الاولاد من العنف المتزايد ما اثار من ضجة في الكيان.

وترفع بشكل كبير حالات الاغتصاب والاعتداءات الجنسية داخل جيش الاحتلال، وسجل عدد جديد اثار قلق عارما لا سيما في ظل فشل جميع الخطط الآيلة لوقف هذه الازمة التي تعصف بالجيش الصهيوني.

وبرزت ازمة الجنود الذين اصيبوا بازمات حرب خلال خدمتهم العسكرية ويتعرضون الى الاهمال من جانب قياداتهم.

وفي سياق آخر تسمتر سسلطات الاحتلال في انتهاكها لحقوق الفلسطينيين في النقب المحتل حيث تعمد الى هدم بيوتهم والضغط عليهم لتهجيرهم من قراهم من دون فائدة.

وناقش برنامج "غياهب الكيان" هذه الموضوعات مع ضيف الحلقة المتابع للشأن الاسرائيلي نبيه عوضة.

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