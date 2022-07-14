الاستخبارات العراقية تضبط  20 طناً من الأدوية المهربة

العالم - العراق

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني :"تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من ضبط أدوية مهربة في العاصمة بغداد".

وأضاف "جاءت عملية الضبط بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة تفيد بوجود عجلات تحمل ادوية مهربة في بغداد قادمة من شمالي البلاد حيث تم تشكيل فريق عمل مختص في وكالة الاستخبارات وتنفيذ عملية نوعية نتج عنها ضبط عجلة محملة بالادوية المهربة في احد البساتين قرب سيطرة الغالبية وبداخلها (20) طنا من الأدوية".

وتابع البيان "كما تم القاء القبض على متهمين اثنين كانا يستقلان العجلة، اذ تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما واحالة المضبوطات الى الجهات المعنية".