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شاهد.. سبب ارتفاع حالات الإغتصاب في جيش الإحتلال

الخميس ١٤ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:٢١ بتوقيت غرينتش

أكد المتابع للشأن الإسرائيلي نبيه عوضة، أن المجتمع الصهيوني مجتمع هش ويعاني من أزمات اقتصادية وسياسية واجتماعية خانقة.

العالم - خاص بالعالم

وقال عوضة في حديث لبرنامج "غياهب الكيان" على شاشة قناة العالم الإخبارية، إن سبب زيادة الهجرة العكسي في الكيان الصهيوني هي الأزمة الوجودية الحقيقية التي يعيشها الكيان، وذلك بسبب الازمات المعيشية والاقتصادية والمالية والغلاء المعيشي، والسبب الثاني له علاقة بالتحديات الخارجية خاصة بعد الهزائم المتتالية التي طالت الكيان الصهيوني، تحديدا بعد العام 2006 وصولا الى الهزيمة الكبرى في معركة "سيف القدس" هذه مؤشرات مهمة لازدياد حقيقي بانسبة الهجرة العسكي داخل الكيان.

وحول تعنف النساء في الكيان االمحتل، قال نبيه عواضة، إن السبب الاساسي لهذا الموضوع هو وجود التربية العنفية داخل الكيان الصهيوني وعد احترام المراة والاسرة، و كذلك الازمة الاقتصادية والمعيشية وارتدادها داخل المنزل، موكدا بانه يعد هناك مجال لمعالجة العنف الاسري داخل الكيان الصهيوني لانه خرج عن السيطرة.

وبشأن ارتفاع حالات الإغتصاب في جيش الإحتلال قال المتابع للشأن الاسرائيلي، إن هذا الامر يأتي بسبب الطبيعة الثقافة والتربية داخل الكيان الصهيوني والنظرة الدونية للمراة، وانعكاس ذلك على العلاقة بداخل الوحدات العسكرية، وفي السلوك المنزلي وسلوك المؤسسات والوظائف العامة.

وفي سياق آخر حول استمرار هدم بيوت الفلسطيين في النقب المحتل، قال قال عوضة إن هناك تركيز استراتيجي من قبل الكيان الصهيوني على النقب المحتل، حيث يسعى الى تطهير النقب من محتواه الفلسطيني، و تحويله الى مستوطنات صهيونية، مشيرا الى ان الغاية من وراء هذا كله هو تأمين الامان لـ"تل ابيب" لأن 60 بالمئة من مساحة فلسطين المحتلة تقع في النقب.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

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