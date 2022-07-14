تشغيل 7 محطات تحلية لتأمين مياه الشرب للحسكة السورية

العالم - سوريا

وفي تصريح لـ "سانا" بين مدير عام المؤسسة محمود العكلة أن المؤسسة شغلت 7 محطات تحلية في مركز المدينة من أصل 20 محطة تم تركيبها في وقت سابق على أن تشغل باقي المحطات بشكل تدريجي لتأمين مياه الشرب للأهالي.

وأوضح العكلة أن المؤسسة شغلت المحطات بسبب تأخر ضخ المياه من محطة آبار علوك التي تتعرض لانتهاكات متواصلة من المحتل التركي ومرتزقته من الإرهابيين من خلال الاعتداء على خطوط الكهرباء المغذية للمحطة كما يتعرض خط جر المياه لاعتداءات مماثلة ما تسبب بتأخر تعبئة خزانات الحمة.

وكانت المؤسسة العامة لمياه الشرب ركبت 20 محطة تحلية في مركز مدينة الحسكة 16 منها مقدمة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) و4 من وزارة الموارد المائية حيث يتم تشغيل المحطات في الحالات الطارئة لتأمين مياه الشرب للأهالي.