الخميس ١٤ يوليو ٢٠٢٢
٠٦:١١ GMT
فارسی
البث المباشر

إسماعيل هنية: محاولات دمج الكيان المحتل بالمنطقة ستبوء بالفشل

إسماعيل هنية: محاولات دمج الكيان المحتل بالمنطقة ستبوء بالفشل
الخميس ١٤ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:٣١ بتوقيت غرينتش

قال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية إن محاولات الإدارة الأمريكية في إعادة هندسة المنطقة على أساس دمج الكيان المحتل فيها، سوف تبوء بالفشل.

العالم - فلسطين

واضاف هنية أن محاولات الدمج الامريكية هذه، وتوفير الأمن للكيان الاسرائيلي المحتل، عبر التحالفات مع بعض الحكومات العربية سوف تبوء بالفشل، لأنها تتعارض مع إرادة شعوب الأمة.

ودعا هنية إلى فتح حوار استراتيجي بين مكونات الأمة ودولها؛ يفضي إلى بناء تحالف سياسي يحمي المنطقة من الهيمنة والتطبيع والسيطرة على الثروات.

واكد هنية أن الشعب الفلسطيني لن يقع مجددا في حبائل الوهم وسرابش المفاوضات التي ضربت القضية في الصميم، مؤكدا على الاستمرار في خيار المقاومة الشاملة حتى يندحر المحتل ويعود الشعب إلى وطنه والقدس المباركة.

روابط ذات صلة

بايدن يرفض الالتزام ببحث قضية خاشقجي مع ولي العهد السعودي

بايدن يتجاهل لقاء عائلة شيرين أبو عاقلة.. 

عناوين زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الأراضي المحتلة

زيارة بايدن ومشاريع التآمر على المنطقة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. تظاهرات في رام الله احتجاجا على زيارة بايدن

الائتلاف المدني في تونس:مشروع الدستور الجديد لا يضمن الحقوق والحريات

مجلس وزراء الاردن يقر قانونا معدلا لمركز حقوق الانسان 2022

مستشار السيسي يحذر المصريين من وجود موجة جديدة من إصابات كورونا

شاهد.. تداعيات زيارة بايدن الى السعودية على الملف اليمني

بالفيديو.. الخارجية الإيرانية تدين بشدة الحكم السياسي الصادر عن القضاء السويدي ضد نوري