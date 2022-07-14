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مجلس وزراء الاردن يقر قانونا معدلا لمركز حقوق الانسان 2022

مجلس وزراء الاردن يقر قانونا معدلا لمركز حقوق الانسان 2022
الخميس ١٤ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٧ بتوقيت غرينتش

أقرَّ مجلس وزراء الاردن في جلسته التي عقدها اليوم الخميس، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، مشروع قانون معدِّل لقانون المركز الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2022م.

العالم - الاردن

ويأتي مشروع القانون المعدِّل بهدف تكريس مبدأ الحياد والموضوعيَّة، والحيلولة دون تضارب المصالح وتأثير الانتماء الحزبي والفكري على عمل رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان والمفوَّض العام لحقوق الإنسان، بحيث يكونا على مسافة واحدة من الجميع.

وبموجب التَّعديلات فإنَّه يُشترط فيمن يُعيَّن رئيساً لمجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان أو مفوَّضاَ عامَّاً لحقوق الإنسان أن لا يكون منتسباً لأيِّ حزب سياسي.

ووافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام مجالس المهارات القطاعيَّة لسنة 2022م؛ بهدف معالجة أحكام وشروط تشكيل مجالس المهارات القطاعيَّة، وآليَّات عملها، والمهام المناطة بها، وكيفيَّة توفير التَّمويل لها، وغيرها من الأمور المتعلِّقة بها.
كما وافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التَّنظيم الإداري لدائرة الجمارك لسنة 2022م، والذي يتضمَّن إتباع وحدة الرَّقابة الدَّاخليَّة بأعلى هرم دائرة الجمارك، ودمج وحدات التَّطوير المؤسَّسي في وحدة تنظيميَّة واحدة.

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