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الفلسطينيون يرفضون مخرجات زيارة بايدن جملة وتفصيلا

الخميس ١٤ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٧ بتوقيت غرينتش

نظمت الفصائل الوطنية والاسلامية تجمعا جماهيريا في غزة، رفضاً للسياسة الامريكية المنحازة والداعمة للاحتلال الصهيوني على حساب الحقوق التاريخية والسياسية للشعب الفلسطيني.

العالم - مراسلون

بهذا الغضب الشعبي استُقبل بايدن حيث خرجت الجماهير في قطاع غزة بدعوة من القوى الوطنية والاسلامية لرفض كافة مخرجات الزيارة الأمريكية جملةً وتفصيلا.

وأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية في كلمة له خلال الوقفة، ضرورة "عدم المراهنة على الوعود الأمريكية المخادعة والكاذبة، وأن محاولات شرعنة الاحتلال ودمجه في المنطقة ستتحطم على صخرة صمود شعبنا".

الفصائل الفلسطينية ترى ان محاولات الإدارة الأمريكية لإعادة هندسة المنطقة عبر التحالف مع بعض الحكومات العربية لدمج الكيان الاسرائيلي فيها محاولات ولدت فاشلة لأنها تتعارض مع إرادة الشعوب العربية وموروثها الثقافي.

ساعة واحدة هي التي احتملها جدول بايدن ليلتقي فيها مع الرئيس الفلسطيني ولكنه اجتماع قد ظهرت نتيجته مسبقا حينما تمنى بايدن في مستهل زيارته لو انه كان صهيونيا.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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بالفيديو.. الفلسطينيون يرفضون مخرجات زيارة بايدن جملة وتفصيلا

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