شاهد.. هكذا ايران سترد على الحكم السويدي بحق حميد نوري

العالم - خاص بالعالم

وقال كنعاني مقدم في حديث لقناة العالم الإخبارية خلال نشرة الأخبار، إن المحكمة السويدية ارتكبت خطأ كبيرا بإصدارها الحكم المؤبد ضد المواطن الإيراني حميد نوري، لأن دعوى المرفوعة ضد المواطن الايراني نوري رفعت من قبل اشخاص ينتمون الى زمرة إرهابية، حيث قاموا بقتل الالاف الإيرانيين على مدى اربعة عقود.

وأضاف، أن محكمة ارووربية أكدت أن هذه الزمرة ارتكبت اعمال ارهابية في ايران قبل شطب اسمها من لائحة الإرهاب.

واشار كنعاني، الى ان هذه الخطوة من قبل المحكمة السويدية تفتح الباب لمنظمة "داعش" ارهابية لتقديم الشكوى ضد أي شخص يعارضهم.

وشدد البرلماني الايراني السابق، على ان ما قامت به المحكمة السويدية ضد المواطن الإيراني نوري هي خطوة سياسية تفتقر الى أي مسندات قانونية وتتعارض مع حقوق الإنسان وحقوق المواطن نوري، لأنه دخل السويد بشكل قانوني، وحسب البروتوكولات ويجب ان تحميه السويد لا ان تعاقبه.

أكد كنعاني مقدم أن ايران سترد على الخطوة التي ارتكبتها المحكمة السويدية بحق المواطن الايراني السيد حميد نوري، وستقدم شكوي في المحاكم الدولية والمعنية بالامر.

يذكر أن حميد نوري، مواطن ايراني يبلغ من العمر 60 عاما، سافر إلى السويد في نوفمبر 2019 لحلحلة خلافات عائلية تخص ابنته بالتبني، حيث وضعت له العناصر المناوئة للثورة الاسلامية في ايران فخا وتم إلقاء القبض عليه في مطار ستوكهولم دون أي أدلة ومنذ ذلك الحين قبع في الحبس الانفرادي.

وبحسب رويترز يمكن لمحامي حميد نوري استئناف الحكم، وفي هذه الحالة ستراجع محكمة الاستئناف هذا الحكم مرة أخرى.

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