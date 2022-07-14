الخميس ١٤ يوليو ٢٠٢٢
٠٦:١٠ GMT
فارسی
البث المباشر

تشاهدون الليلة في برنامج بانوارما..

فلسطين الغائب الاكبر عن زيارة بايدن والسويد تحكم بالمؤبد على مواطن ايراني

فلسطين الغائب الاكبر عن زيارة بايدن والسويد تحكم بالمؤبد على مواطن ايراني
الخميس ١٤ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٧ بتوقيت غرينتش

يبحث برنامج "بانوراما" في ملفه الاول لهذه الليلة.. غياب القضية الفلسطينية عن أولويات زيارة الرئيس الأميركي "جو بايدن" إلى المنطقة.

العالم - بانوراما

ورغم إعلان بايدن تمسكه بحل الدولتين، إلا أنه ربط ذلك ببقاء الكيان الإسرائيلي كدولة يهودية مستقلة.

هذا ويحتل التطبيع بين كيان الإحتلال والسعودية أولوية بالنسبة للإدارة الأميركية للحصول على دعم اللوبي الصهيوني في واشنطن ودفع الرياض للمساعدة في رفع إنتاج النفط.

ويبحث بانوراما في ملفه الثاني: أدانت ايران بشدة حكم السجن المؤبد الذي صدر من القضاء السويدي بحق المواطن الايراني حميد نوري، معتبرة الحكم بأنه سياسي ويحمل ادعاءات واهية ضد ايران ونظامها القضائي ونوري نفسه.وحملت الخارجية الإيرانية، السويد مسؤولية الإضرار بالعلاقات بين البلدين على خلفية هذه القضية.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

روابط ذات صلة

بايدن يرفض الالتزام ببحث قضية خاشقجي مع ولي العهد السعودي

بايدن يتجاهل لقاء عائلة شيرين أبو عاقلة.. 

زيارة بايدن ومشاريع التآمر على المنطقة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. تظاهرات في رام الله احتجاجا على زيارة بايدن

الائتلاف المدني في تونس:مشروع الدستور الجديد لا يضمن الحقوق والحريات

مجلس وزراء الاردن يقر قانونا معدلا لمركز حقوق الانسان 2022

مستشار السيسي يحذر المصريين من وجود موجة جديدة من إصابات كورونا

شاهد.. تداعيات زيارة بايدن الى السعودية على الملف اليمني

بالفيديو.. الخارجية الإيرانية تدين بشدة الحكم السياسي الصادر عن القضاء السويدي ضد نوري