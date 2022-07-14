فلسطين الغائب الاكبر عن زيارة بايدن والسويد تحكم بالمؤبد على مواطن ايراني

العالم - بانوراما

ورغم إعلان بايدن تمسكه بحل الدولتين، إلا أنه ربط ذلك ببقاء الكيان الإسرائيلي كدولة يهودية مستقلة.

هذا ويحتل التطبيع بين كيان الإحتلال والسعودية أولوية بالنسبة للإدارة الأميركية للحصول على دعم اللوبي الصهيوني في واشنطن ودفع الرياض للمساعدة في رفع إنتاج النفط.

ويبحث بانوراما في ملفه الثاني: أدانت ايران بشدة حكم السجن المؤبد الذي صدر من القضاء السويدي بحق المواطن الايراني حميد نوري، معتبرة الحكم بأنه سياسي ويحمل ادعاءات واهية ضد ايران ونظامها القضائي ونوري نفسه.وحملت الخارجية الإيرانية، السويد مسؤولية الإضرار بالعلاقات بين البلدين على خلفية هذه القضية.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.