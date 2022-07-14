شاهد.. تداعيات زيارة بايدن الى السعودية على الملف اليمني

العالم - خاص بالعالم

وأوضح فهمي يوسف في حديث لبرنامج" المشهد اليمني" على قناة العالم الاخبارية، أن زيارة بايدن الى السعودية ستوخى تدشين القواعد العسكرية التي يتم انشاؤها للكيان الصهيوني في الاراضي اليمنية.

هذا وسيقوم الرئيس الاميركي "جو بايدن" بزيارة السعودية قادما من كيان الاحتلال الاسرائيلي وحاملا معه عدة ملفات مهمة.

من بين الملفات التي سيحملها معه بايدن الى السعودية هو الملف اليمني، حيث يحاول الحفاظ على الهدنة فيه من اجل ضمان تصدير النفط السعودي الاماراتي، لكن صنعاء لديها رأي اخر بهذا الخصوص، تؤكد بحسب المراقبين ضرورة مفادها 'إما الأمن للجميع و إما لا أمن لأحد.

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