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البخيتي: دخول "إسرائيل" في معركة مع لبنان سيفجر حربًا شاملة في المنطقة

البخيتي: دخول
الخميس ١٤ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٠ بتوقيت غرينتش

أكد عضو المكتب السياسي لحركة "أنصار الله" محمد البخيتي أن "العدوان الأميركي "الإسرائيلي" يراهن على ما يُسمى "الناتو العربي"، وهما (الأميركي والإسرائيلي) يدركان أن تهديدات (الأمين العام لحزب الله) السيد حسن نصر الله حقيقية، وبالتالي، فإن أي تهور منهما، لا سيما تجاه لبنان، قد يؤدي إلى حرب شاملة في المنطقة".

العالم- اليمن

وأضاف البخيتي في تصريح صحفي" أن "أي دخول لـ"إسرائيل" في معركة مع لبنان سيفجر حربًا شاملة في المنطقة، لن تكون في مصلحة الاحتلال"، لافتًا إلى أن "هناك اتصالات وتنسيق كبير بين كل دول محور المقاومة بما في ذلك الأخوة في فلسطين، ويجمعنا الوفاء المتبادل".

وشدد على أن "ما يهمنا هو دعم كل حركات المقاومة الفلسطينية من دون أي مقابل بما فيها "حماس" التي أحرزت تقدمًا في اتجاه عودة العلاقة مع سوريا، وهذا يزعج البعض".

وفي حديثه حول العدوان على اليمن، قال البخيتي إن "هدف دول العدوان من الهدنة هو الدخول في مرحلة اللاسلم واللاحرب مع اليمن"، مشيرًا إلى أن بلاده تمتلك القدرات العسكرية لتدمير البنية التحتية النفطية في السعودية والإمارات وتعطيل موانئهما ومطاراتهما".

وختم حديثه قائلًا "استمرار الحرب في اليمن يعني استهداف العمقين السعودي والإماراتي، وإذا لم تلتزم دول العدوان بشروط الهدنة لن نمنحها فرصة حصارنا وموتنا جوعاً".

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