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السعودية.. تسجيل إصابة بجدري القردة

السعودية.. تسجيل إصابة بجدري القردة
الخميس ١٤ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة السعودية يوم الخميس تسجيل إصابة بجدري القردة في مدينة الرياض، لدى شخص عائد من خارج المملكة.

العالم-السعودية

وقالت الوزارة في بيان: "تطمئن الوزارة الجميع بأن الحالة تخضع للرعاية الطبية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة، بالإضافة إلى ذلك جرى حصر جميع المخالطين ولم تظهر أعراض على أي منهم ولله الحمد".

وأكدت الوزارة استمرارها بأعمال الرصد والمتابعة لمستجدات مرض جدري القردة والإعلان بكل شفافية عن أي حالات يتم رصدها، مشيرة إلى جاهزيتها وقدرتها على التعامل مع أي تطور للمرض.

وتوصي وزارة الصحة الجميع باتباع الإرشادات الصحية وخاصة خلال السفر وذلك من خلال قنواتها الرسمية وكذلك هيئة الصحة العامة "وقاية" أو التواصل مع مركز 937 في حال الرغبة في أي استفسار يخص مرض جدري القردة.

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