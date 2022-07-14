كيان الاحتلال يوافق على تسليم الجزر المصرية للسعودية

العالم-الاحتلال

وقال مسؤولان إسرائيليان كبيران إن "إسرائيل" أعطت الولايات المتحدة اليوم "الضوء الأخضر" للمضي قدما في الاتفاق على تسوية هذه القضية.

و ذكر موقع "i24 news" انه تمهد هذه الخطوة الطريق للإعلان عن إجراءات التطبيع السعودية خلال زيارة بايدن للمملكة في نهاية الأسبوع.

حسب الموقع الصهيوني، سيسمح الاتفاق بإبرام اتفاقية منفصلة بين الولايات المتحدة والسعودية بشأن منح الإذن لشركات الطيران الإسرائيلية باستخدام المجال الجوي السعودي للرحلات الجوية إلى الشرق وخاصة إلى الهند والصين، ومنح رحلات طيران مستأجرة مباشرة للحجاج من تل ابيب إلى السعودية.