مجلس النواب الأمريكي يصادق على مشروع ميزانية الدفاع بـ840 مليار دولار

العالم-الامريكيتان

وصوت لصالح مشروع الميزانية 329 عضوا في المجلس مقابل 101 صوت ضده.

وينص المشروع على تخصيص 808.4 مليار دولار للبنتاغون و30.5 مليار لوزارة الطاقة ونحو 400 مليون دولار لتمويل أنشطة الهيئات الفدرالية الأخرى الخاصة بالدفاع.

وبموجب المشروع، يعتزم الكونغرس تخصيص 4 مليارات دولار لتمويل مبادرة ردع روسيا في أوروبا، وتمديد القيود على تعاون البنتاغون مع وزارة الدفاع الروسية لعام إضافي، وتقليص اعتماد القواعد الأمريكية في أوروبا على الطاقة من روسيا، قبل الاستغناء التام عنها في وقت لاحق.

ويتضمن مشروع الميزانية رصد أموال لرفد الترسانة الأمريكية وترسانات حلفاء واشنطن بعد تقديم أسلحتهم لأوكرانيا، وتمويل تدريب الخبراء في إزالة الألغام لإرسالهم إلى أوكرانيا وبعض الدول الأخرى.

وقد تحصل كييف في السنة المالية القادمة على مليار دولار في إطار المبادرة للمساهمة في أمن أوكرانيا.

ويشمل مشروع الميزانية وقوف المفتش العام للبنتاغون على سير تقديم المساعدات العسكرية لكييف.

وقبل التصويت على مشروع الميزانية، بحث النواب بعض العديلات عليه، بما في ذلك الموافقة على تشديد المعايير والمتطلبات في ما يخص تسليم مقاتلات "إف-16" لتركيا.

ومن المتوقع أن يصادق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع خاص به للميزانية الدفاعية الأمريكية ثم ستجتمع اللجنة المختصة لتوحيد المشروعين والاتفاق على تفاصيل المشروع النهائي.

وبعد ذلك سيتعين على مجلسي الكونغرس المصادقة على المشروع الموحد مجددا قبل أن يحال إلى الرئيس جو بايدن للتوقيع عليه.