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إيران وكرواتيا تعتزمان التعاون في ابحاث وإنتاج الأدوية العضوية

إيران وكرواتيا تعتزمان التعاون في ابحاث وإنتاج الأدوية العضوية
الجمعة ١٥ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٣:١٦ بتوقيت غرينتش

سيتعاون القطاع الخاص الايراني والكرواتي في مجال ابحاث وإنتاج الأدوية القائمة على المعرفة والأدوية العضوية.

العالم - ايران

وخلال زيارة السفير الايراني في كرواتيا برويز اسماعيلي لمدينة فوكوار الكرواتية وتفقده لبعض الشركات فيها، تم البحث في مجالات التعاون الاقتصادي والسياحة الثقافية بين المدينة وايران.

وخلال لقائه إيفان بانافا عمدة فوكوار تم استعراض امكانيات التعاون بين شركات البلدين ، بما في ذلك في مجال الجلود والأخشاب والزراعة ، كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الابحاث والإنتاج والتوزيع للادوية العضوية والقائمة على المعرفة بين القطاعين الخاصين في البلدين.

وقرر إسماعيلي وبانافا متابعة اتفاقية عقد التوأمة بين مدينتي خرمشهر الايرانية وفوكوار الكرواتية.

وشرح السفير الايراني في زغرب نتائج هذه الزيارة التي استغرقت يومًا واحدًا في مقابلة مع التلفزيون الكرواتي ووسائل الإعلام المحلية.

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