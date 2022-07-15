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رئيسي يدعو الى تحويل الحدود الى مراكز للتبادل التجاري مع دول الجوار

رئيسي يدعو الى تحويل الحدود الى مراكز للتبادل التجاري مع دول الجوار
الجمعة ١٥ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٣:١٦ بتوقيت غرينتش

اعتبر الرئيس الايراني آية الله ابراهيم رئيسي، الحدود فرصا متاحة ينبغي الاستفادة منها الى اقصى حد وقال ان من هذه الفرص تحويل الحدود إلى مراكز للتبادل التجاري.

العالم - ايران

وأكد رئيسي في لقاء مع رجال الأعمال والتجار الايرانيين في محافظة كرمانشاه غرب البلاد أمس الخميس، أهمية تنفيذ شعار العام الذي اقترحه قائد الثورة حول محور الإنتاج، وقال: ان استقلال وعزة البلاد رهن بالاهتمام بالإنتاج.

وأضاف: ان النمو الاقتصادي يعتمد على كبح جماح التضخم ، وإذا تم كبح التضخم سنشهد نموا اقتصاديا مع زيادة الاستثمار والإنتاج.

وفي جانب آخر من حديثه اكد رئيسي على ضرورة خلق صناعات تحويلية في مختلف محافظات البلاد ، وخاصة محافظة كرمانشاه ، معتبرا ذلك من الإجراءات الأساسية للحكومة.

واشار الى أن الاهتمام بمجالي مصافي النفط والصناعات المعرفية من أهم برامج الحكومة ، وقال: العمل المعرفي يعني تحويل المعرفة إلى قدرة ، وهذا الموضوع يتم متابعته بجدية في مجال مصافي البترول.

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رئيسي يدعو الى تحويل الحدود الى مراكز للتبادل التجاري مع دول الجوار

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