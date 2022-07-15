ترامب يعبر عن ثقته الفوز في انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2024

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وقال ترامب الخمیس في مقابلة مع مجلة "نيويورك" الأمريكية: "أشعر بثقة كبيرة من أنني إذا قررت الترشح، فسوف أفوز".

وأضاف ترامب إنه اتخذ قراره بالفعل وقراره الوحيد الآن هو تحديد ما إذا كان سيصدر إعلانه قبل أو بعد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن ترامب قد يعلن قراره بالترشح في أقرب وقت ممكن في سبتمبر، وفقا لاثنين من مستشاريه.

وقال التقرير إن الإعلان المبكر عن إعلان ترامب المحتمل عن السعي لإعادة انتخابه يمكن أن يساعد الحزب الجمهوري على السيطرة على مجلس النواب الأمريكي ومجلس الشيوخ.

وانخفضت معدلات تأييد الرئيس جو بايدن إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق وسط التضخم الجامح وارتفاع أسعار الوقود وانفجار معدلات الجريمة وسياسة الهجرة الليبرالية والسياسة الخارجية العدوانية.