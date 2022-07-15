الجمعة ١٥ يوليو ٢٠٢٢
٠٧:٢١ GMT
فارسی
البث المباشر

سفارة واشنطن في كييف تحث الأمريكيين على مغادرة أوكرانيا فورا

سفارة واشنطن في كييف تحث الأمريكيين على مغادرة أوكرانيا فورا
الجمعة ١٥ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٧ بتوقيت غرينتش

حثت السفارة الأمريكية في كييف الأمريكيين على مغادرة أوكرانيا فورا لأسباب أمنية، وحذرتهم من ارتياد "التجمعات والمشاركة في الفعاليات العامة" هناك.

العالم - الأميرکيتان

سفارة واشنطن في كييف تحث الأمريكيين على مغادرة أوكرانيا فورازاخاروفا تدعو السفارة الأمريكية في كييف للاعتراف بأن الأسلحة الأمريكية تطيل أمد القتال في أوكرانيا

وقالت البعثة الدبلوماسية في تحذير تم توزيعه يوم الخميس: "تحث السفارة الأمريكية المواطنين الأمريكيين على عدم زيارة أوكرانيا، وتدعو الأمريكيين في أوكرانيا لمغادرتها على الفور، عبر وسائل النقل البري المتاحة.. إذا كانت آمنة".

كما حذرت السفارة الأمريكية من "التجمعات الحاشدة والمشاركة في الأنشطة العامة" في أوكرانيا، على خلفية "التهديد الصاروخي".

ونصح الدبلوماسيون مواطنيهم في أوكرانيا بـ"البحث الفوري عن ملجأ" في حال حدوث انفجارات كبيرة أو دوي صفارات الإنذار، وعدم الاقتراب من "أي حطام" أثناء الهجمات الصاروخية وأنه في حال اعتراض الصواريخ أو الطائرات المسيرة، فإن حطامها يمكن أن يشكل تهديدا.

ووفقا للبعثة الدبلوماسية الأمريكية، فإن "الوضع الأمني ​​في جميع أنحاء أوكرانيا غير مستقر، وقد تتدهور الأوضاع هناك دون سابق إنذار".

روابط ذات صلة

الدفاع الروسية تعلن تدمير فصيلة من مدافع M777 أمريكية الصنع في أوكرانيا

الخارجية الروسية تعلق على التصريحات الأميركية حول المسيّرات الإيرانية

صواريخ روسية تستهدف منظومات صاروخية أمريكية في أوكرانيا

أوكرانيا تصبح عضوا في برنامج التعاون التكنولوجي لحلف الناتو

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الإطار التنسيقي يعلن موقفه من زيارة الكاظمي الى الرياض

عودة الطوابير أمام بنوك الطعام مع ارتفاع التضخم في اميركا

بالفيديو.. باحث سياسي: خيار حل الدولتين انتهى بالاستيطان والتهويد

بالفيديو.. باحث مختص بالشأن الإسرائيلي: لا جديد في دعم واشنطن لكيان الاحتلال الإسرائيلي

منظمة شنغهاي للتعاون تؤكد استلام طلب انضمام بيلاروس

التيار الصدري يوجه نداء لحشود المصلين في شارع الفلاح