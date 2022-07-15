الجمعة ١٥ يوليو ٢٠٢٢
٠٤:٤٧ GMT
فارسی
البث المباشر

بسبب مشاركة الكاظمي في مؤتمر الرياض...

رئيس اتحاد علماء المسلمين يدعو لعقد جلسة برلمان طارئة

رئيس اتحاد علماء المسلمين يدعو لعقد جلسة برلمان طارئة
الجمعة ١٥ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٦ بتوقيت غرينتش

دعا رئيس اتحاد علماء المسلمين في العراق جبار المعموري، الخميس، الى اجتماع طارى لمجلس النواب بسبب مؤتمر الرياض، لافتا الى ان هذا المؤتمر يهدد 40 مليون عراقي.

العالم - العراق

ونقلت وكالة "المعلومة" عن المعموري قوله: ان “مؤتمر الرياض يحمل اجندة مشبوهه تستهدف بالمقام الاول المقاومة وتشكيلاتها وقادتها في المنطقة ومنها العراق لانها ترفض الاجندة الامريكية في التطبيع مع الكيان الصهيوني المغتضب للارضي الفلسطينية”.

واضاف، ان “على القوى الوطنية في مجلس النواب عقد جلسة طارى من اجل مناقشة تداعيات مؤتمر الرياض الذي يمثل عامل يهدد امن 40 مليون عراقي، مؤكدا ان الاتحاد بدأ حراك من اجل اطلاق تظاهرات سلمية لرفض مشاركة الحكومة في مؤتمر مشبوهه يحمل اجندة تريد زعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الاوسط والعراق بشكل مباشر”.

وحذرت قوى عراقية من خطورة مشاركة حكومة الكاظمي في مؤتمر الرياض الذي ترعاه واشنطن في مسعاها من اجل التطبيع مع الكيان الصهيوني”.

روابط ذات صلة

الصحة العراقية تسجل رقما قياسيا جديدا بإصابات كورونا

العراق.. الزيدي يحدد مواصفات رئيس الحكومة ويحذر من فوضى واضطرابات

انفجار مخزن سلاح في القائم غربي العراق (فيديو)

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الحية يستنكر التواطؤ الامريكي المفضوح مع الكيان الصهيوني

النخالة: زيارة بايدن تسعى لتامين مصالح امن الصهاينة

التيار الصدري يعلن عن مكان اقامة صلاة "الجمعة الموحدة"

شاهد.. بالصور مئات العراقيين يتجمهرون في شارع الفلاح

الحكومة الليبية تعين رئيسا جديدا لمؤسسة النفط وواشنطن قلقة

تسيير رحلات جوية بين مدينتي رشت الايرانية ومسقط العمانية