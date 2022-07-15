لا جديد في دعم واشنطن لكيان الاحتلال الإسرائيلي

العالم - خاص بالعالم

وخلال مشاركته في برنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت أضاف ان اعلان القدس الذي تم برعاية بايدن أكد على أمن "إسرائيل" وان هذا ليس جديدا في المنطقة لأن هذا الاعلان هو من ثوابت الاستراتيجية الأميركية من عشرات السنوات وأكد بايدن انه لن يسمح لإيران بأن تمتلك سلاحا نوويا وان هذا الموقف تقليدي من قبل الولايات المتحدة وأشار الى ان بايدن أكد على ضرورة مواصلة التطبيع بينما التطبيع هو استراتيجية سابقة قام بها الرؤساء السابقين للولايات المتحدة مؤكدا ان هذه الاعلانات تم تجميعها واطلق عليها تسمية اعلان القدس ولا جديد في موضوع دعم الولايات المتحدة لكيان الاحتلال الإسرائيلي.

علي حيدر أضاف ان الاسرائيليين يأملون بأن يكون كيانهم جزء من حلف إقليمي بقيادة الولايات المتحدة مستبعدا نجاح هذا الحلف الذي يستهدف إيران بالدرجة الأولى في إشارة الى ان الدول التي تنضم لهذا الحلف لا تستطيع الدفاع عن بعضها البعض بحكم الجغرافية التي تتواجد فيها.

وأشار الى الدعم الوحيد في ما يسمى الحلف الجديد قد يكمن في تنفيذ انظمة دول الخليج الفارسي سياسة أميركية لحماية كيان الاحتلال الاسرائيلي.