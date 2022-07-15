قاليباف يستعرض نتائج زيارته لأوزبكستان

العالم - ايران

وبدأ رئيس مجلس الشورى الاسلامي "محمد باقر قاليباف"، الثلاثاء زيارة رسمية الى أوزبكستان على رأس وفد رفيع المستوى من المسؤولين السياسيين والاقتصاديين.

ولدى عودته إلى طهران أمس الخميس، أستعرض قالیباف إنجازات هذه الزيارة وقال: ان الزيارة جاءت تلبية لدعوة رئيس برلمان أوزبكستان "نورالدین‌ جان اسماعیل‌ اوف" واضاف: عقدنا اجتماعات ولقاءات مختلفة مع المسؤولين الاوزبكيين ومنهم رئيس البرلمان "نور الدين جان إسماعيل أوف" ورئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرأمانوفيتش ميرضيايف، ورجال الاعمال والمنتجين الإيرانيين المقيمين فيها.

وصرح: ناقشنا قضايا مهمة من بينها تطوير العلاقات البرلمانية والاقتصادية والثقافية بين البلدين خلال لقائي مع رئيس برلمان أوزبكستان.

وأشار إلى أهمية ومكانة أوزبكستان في المنطقة، وقال: يتمتع هذا البلد بامكانيات اقتصادية وثقافية عالية، وقد شهد نموًا كبيرًا في مجال التعدين خلال السنوات الأخيرة.

واضاف : تربط البلدين علاقات تاريخية وثقافية عميقة،ويمكن استخدام العناصر المشتركة للبلدين لتحقيق أهداف مشتركة.

وتابع قائلا: أوزبكستان ترغب بتعزیز العلاقات مع الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة بسبب عدم وصولها الی المياه الدولية الحرة وانها تعتبر ايران افضل واقصر واكثر الطرق امنا وجدوى اقتصادية لوصول هذا البلد الى المياه الحرة ومنها الخليج الفارسي وبحر عمان.

وقال: تقرر إبرام الاتفاقات اللازمة خلال الأشهر القادمة في المجالات الاقتصادية بما فيها إلغاء التأشيرات لرجال الأعمال وسائقي الترانزيت، وتسهيل سياحة الايرانيين والأوزبكيين على شكلات رحلات سياحية في البلدين.

وأكد: يمكننا زيادة حجم التبادل الاقتصادي بين البلدين من 500 مليون دولار إلى ملياري دولار من خلال وضع خطة عمل.

وأضاف: من الموضوعات الأخرى التي تمت مناقشتها في الاجتماعات الثنائية کانت القضايا الأمنية، خاصة فيما يتعلق بأفغانستان، مضیفا أن البلدين لديهما حدود مشتركة مع أفغانستان ویرغبان في تشكيل حكومة شاملة في هذا البلد من أجل استقرار الأمن في المنطقة.