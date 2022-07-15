الاتحاد الأوروبي يقرر قطع المساعدات عن أوكرانيا

العالم - أوروبا

وجاء في المقال الذي نشرته "بلومبرغ" أن المساعدات الضخمة التي وعد بها الاتحاد الأوروبي أوكرانيا في مايو قد انتقلت إلى خلفية المشهد، بسبب مواجهة الاتحاد لاحتمال وقوع مشاكل اقتصادية خطيرة، وذكر المقال أن رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، قد اقترحت منذ شهرين تقريبا إرسال تسعة مليارات يورو إلى أوكرانيا كقروض طائرة. وحتى الآن، لم تتمكن الكتلة من الاتفاق سوى على شريحة أولية تغطي تسع هذا المبلغ فقط.

كما أشار المقال إلى أن دول الاتحاد الأوروبي تتحمل العواقب الاقتصادية للأزمة الأوكرانية، حيث بدأت حكوماتها في القلق بشأن خطر انخفاض الدعم الشعبي لكييف في الأشهر المقبلة، خاصة إذا أصبحت موارد الطاقة أكثر ندرة وتكلفة، كما تشير "بلومبرغ". كما أن اقتراح المفوضية الأوروبية تمويل الجزء الأكبر من خطة إعادة إعمار أوكرانيا، والتي تقدرها كييف بمبلغ 750 مليار دولار، أصاب بعض أعضاء الاتحاد بالدهشة، وفقا لتقارير "بلومبرغ"، نقلا عن مطلعين على الوضع.

وتابع المقال: "لقد أفزع اقتراح المفوضية الأوروبية بعض أعضاء الاتحاد الأوروبي، خوفا من الجهد الهائل المطلوب لإعادة إعمار البلاد، والمشكلات المحتملة بسبب الفساد".