الجمعة ١٥ يوليو ٢٠٢٢
٠٩:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

استعدادات لاقامة صلاة الجمعة الموحدة في مدينة الصدر وسط انتشار أمني كثيف

الجمعة ١٥ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 15-07-2022

الاتحاد الأوروبي يقرر قطع المساعدات عن أوكرانيا

تنصيب رئيس الوزراء في سريلانكا رئيسا مؤقتا للبلاد

المفوضية الأوروبية تقترح اليوم تغييرات على العقوبات ضد روسيا

شاهد بالفيديو.. مراسل العالم يتحدث عن أجواء "صلاة الجمعة الموحدة" من مدينة الصدر

البطالة